«Путин, сиди и не выпендривайся». Зачем Си Цзиньпин встречался в Москве с Мишустиным и Зюгановым — Яковина

23 марта, 07:47
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21 марта Си Цзиньпин провел переговоры с премьером РФ Михаилом Мишустиным, Путина на этой встрече не было (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS)

21 марта Си Цзиньпин провел переговоры с премьером РФ Михаилом Мишустиным, Путина на этой встрече не было (Фото:Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS)

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву дал понять, что фигура Владимира Путина во главе российского режима его вполне устраивает, но у него есть кого назначить следующим «наместником китайской империи». Об этом в эфире Radio NV сказал международный обозреватель Иван Яковина.

По его словам, даже для россиян стало неожиданным пожелание Си Цзиньпина, чтобы Путин выиграл президентские выборы 2024 года.

Однако затем китайский лидер встретился (без Путина) с премьером РФ Михаилом Мишустиным, которого пригласил посетить Поднебесную, и главой Компартии Геннадием Зюгановым.

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Владимир Путин Геннадий Зюганов Россия-Китай Си Цзиньпин Иван Яковина Михаил Мишустин

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