Китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в аэропорту Шэньчжэня, 18 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за время пребывания на высшем посту в КНР прибыл в аэропорт, чтобы лично встретить президента США Дональда Трампа у трапа самолета в среду, 18 ноября, сообщает CNN .

Дипломатический протокол Китая не предусматривает выезда главы государства в аэропорт и его участия в церемонии встречи иностранного лидера. Си Цзиньпин сделал это только для Трампа, что подчеркивает важность, которую Китай придает двусторонним отношениям с США, отмечается в материале.

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Фото: REUTERS/Карлос Барриа

По данным CNN, Си Цзиньпин лишь однажды встречал президента США в аэропорту — это произошло в 2009 году во время визита Барака Обамы в Китай, но тогда Си занимал пост вице-председателя КНР.

Примечательно, что Си Цзиньпин не приехал лично встречать российского диктатора Владимира Путина, прибывшего в Шэньчжэнь 18 ноября. Путина встретил руководитель аппарата Си — что само по себе свидетельствует об исключительно высоком уровне протокола, пишет CNN.

В сентябре 2026 года Трамп лично встретил Си Цзиньпина на базе Эндрюс, когда тот прибыл с государственным визитом в США.

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Си Цзиньпин уже провел двустороннюю встречу с Путиным. На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и РФ, в ходе которой они намерены обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия.

Война в Украине не будет фигурировать среди тем переговоров Трампа, Путина и Си, уточняли ранее в Белом доме. Газета FT писала, что Пекин стремится избежать обсуждения войн в Украине и Иране, а также выполнения центральной роли в мирных переговорах.