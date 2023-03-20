Визит Си Цзиньпина в Москву: Украина следит и ожидает, что Пекин использует свое влияние, чтобы заставить РФ закончить войну — МИД 20 марта, 14:22 В МИД Украины отреагировали на визит Си Цзиньпина в РФ (Фото:NV)

В понедельник, 20 марта, спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию, заявил, что Украина внимательно следит за происходящим.

«Украина внимательно следит за визитом председателя КНР в Россию. Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее положить конец агрессивной войне против Украины», — сказал Николенко.

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Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой на прошлой неделе, восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий.

В МИД подчеркнули, что готовы к более тесному диалогу с Китаем для восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюции ГА ООН по этому вопросу.



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20 марта глава КНР Си Цзиньпин начинает свой визит в Москву, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Си Цзиньпин, недавно переизбранный на рекордный третий президентский срок во главе КНР, посетит российскую столицу на фоне мировой дискуссии о дальнейшей роли Китая в войне России против Украины. Месяц назад, в годовщину вторжения, Пекин обнародовал собственное видение «мирного плана» — «документ с позицией» КНР относительно полномасштабной войны РФ против Украины.Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и к переговорам, но к выводу российских войск из Украины.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, однако призвал к ясности понимания того, что «стоит за словами» КНР.