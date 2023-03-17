Си Цзиньпин в России будет призывать к «миру» и переговорам — МИД Китая 17 марта, 13:35 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Aly Song)

Глава КНР Си Цзиньпин во время своей поездки в Россию займет «объективную и непредвзятую» позицию относительно полномасштабной войны против Украины, а его визит направлен на «мир».

Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает CNN.

По его словам, экономическое и торговое сотрудничество между Пекином и Москвой «открытое и прозрачное», а Си Цзиньпин всегда контролировал экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения согласно закону.

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«Предложение Китая сводится к одному предложению — призывать к миру и способствовать переговорам», — сказал Вэньбинь.

Также спикер китайского МИД обвинил некоторые страны в «двойных стандартах» по продаже оружия и заявил, что Пекин выступает против «односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции без оснований в международном праве и без разрешения Совбеза ООН».

17 марта Кремль сообщил, что Си Цзиньпин посетит Россию 20−22 марта, где встретится с диктатором Владимиром Путиным. В частности, они проведут разговор тет-а-тет и подпишут двусторонние договоры.

Ранее WSJ сообщала, что Си Цзиньпин также планирует провести первый за почти два года разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Офисе президента пока не подтвердили, что это произойдет.

