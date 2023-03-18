Что Си Цзиньпин предложит Путину во время визита в Москву — прогноз ISW

18 марта, 09:25
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Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться 20−22 марта в Москве (Фото:Sputnik / Sergey Bobylev / Pool via REUTERS)

Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться 20−22 марта в Москве (Фото:Sputnik / Sergey Bobylev / Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву предположительно предложит российскому диктатору Владимиру Путину помощь в уклонении от санкций и будет говорить о заинтересованности Китая в посредничестве в дипломатическом урегулировании войны, считают аналитики американского Института изучения войны.

Путин и Си планируют встречу в Москве 20−22 марта в рамках государственного визита китайского лидера в Россию.

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Официально в Кремле заявили, что на встрече лидеры планируют подписать «двусторонние документы» и обсудить актуальные вопросы всестороннего партнерства России и Китая. В МИД Китая заявляли, что визит Си Цзиньпина в Москву «нацелен на мир».

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В то же время, появляются сообщения о том, что китайские компании продавали российским организациям винтовки, запчасти к беспилотникам и оборудование, которое могло быть использовано в военных целях, а западные спецслужбы ранее заявляли, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального оружия.

В ISW предполагают, что Си, вероятно, планирует обсудить с Путиным и российскими официальными лицами схемы уклонения от западных санкций, способствующих продаже и поставкам китайского оборудования России.

Ранее аналитики ISW заключали, что во время визита в Пекин 1 марта Александр Лукашенко и Си подписали пакет из 16 соглашений, которые могут облегчить обход российских санкций путем перемещения китайской продукции через Беларусь.

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«Си также, вероятно, стремится содействовать китайским усилиям, направленным на позиционирование Китая как беспристрастного посредника на переговорах между Россией и Украиной», — отмечают аналитики.

Там напоминают, что к годовщине полномасштабного вторжения РФ Китай обнародовал широкий мирный план из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

Впрочем, остается непонятным, что конкретно будут включать китайские предложения по урегулированию войны путем переговоров, отмечают в ISW.

Аналитики предполагают, что Си может попытаться использовать свой недавний успех посредничества в восстановлении дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в более масштабной попытке посредничества в войне России против Украины.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Владимир Путин Китай Москва Россия-Китай Си Цзиньпин Война России против Украины ISW

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