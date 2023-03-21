Си Цзиньпин и Путин обсудили «мирный план» Китая — Песков

21 марта, 13:05
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Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Сайт Кремля)

Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин на встрече в понедельник, 20 марта обсудили «мирный план» Китая, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагенство ТАСС.

«То, что они его обсуждали, это очевидно, потому что они сказали, что они будут его обсуждать», — сказал он.

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Песков заявил, что о результатах не будет говорить до официальных заявлений.

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Чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина

20 марта Си Цзиньпин начал свой визит в Москву, который продлится до 22 марта. Он стал первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест — они разговаривали 4,5 часа. Теперь диктатора могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав (Китай этого не сделал).

FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Дмитрий Песков Си Цзиньпин Война России против Украины

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