Выиграть время или затянуть. Почему Си Цзиньпин в Москве оказался в безвыходной ситуации — норвежский политолог 24 марта, 06:34 Баев: Си Цзиньпин не хочет, чтобы Путин потерпел поражение, но опасается попыток спасти лузера (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Презентация в Москве китайского мирного плана прошла без особого успеха, глава КНР Си Цзиньпин не может убедить российского диктатора Владимира Путина в необходимости прекратить войну. Об этом пишет в своей колонке политолог, профессор Института исследований мира (Осло) Павел Баев.



Дата визита Си Цзиньпина в Москву была объявлена за неделю до поездки, напоминает автор. Спешка, скорее всего, была вызвана желанием Пекина придать новый импульс своему «мирному плану», посвященному российско-украинской войне, правда, без особого эффекта.

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Путин может не приветствовать акцент Китая на принципе территориальной целостности, хотя, безусловно, он не в том положении, чтобы критиковать этот план, подчеркнул Баев.