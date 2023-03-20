«Си Цзиньпину безразличны украинцы». Каким Китай видит будущее Украины и зачем лидеру КНР визит в Москву — интервью NV 20 марта, 20:43 Эксклюзив NV Глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву, 20 марта 2023 года (Фото:Russian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий, в интервью Radio NV рассказал, как глава Китая Си Цзиньпин использует визит в Россию для решения своих геополитических целей в противостоянии с Соединенными Штатами.

Сегодня китайский лидер Си Цзиньпин начал свой многодневный визит в Москву (20−22 марта), где его принимает российский диктатор Владимир Путин. Для главы КНР это первый государственный визит в РФ за четыре года.

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Си Цзиньпин стал первым мировым лидером, лично встретившимся с Путиным после того, как 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора. Путина теперь могут арестовать по меньшей мере на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.