— Мы имеем разрушенный Крымский мост накануне саммита, который Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и Трамп проводят в Китае. Туда уже прибыли и американский лидер, и российский диктатор Путин. Ожидалось, что в рамках этого саммита может произойти некий передел мира, так сказать. Учитывая, в какую неприятную ситуацию попала Российская Федерация из-за уничтожения Крымского моста, отношение к России должно было бы измениться. Как случившееся с Крымским мостом меняет сейчас повестку дня встречи Си, Трампа и Путина?

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— Я думаю, что, возможно, существенных изменений не будет, поскольку назвать это Ялтой-2.0 можно было лишь в фантазиях и каких-то пропагандистских заявлениях или концепциях. Но стоит вспомнить, что во время Ялтинской конференции, когда лидеры стран-союзников встречались и решали, как действовать дальше, они, в частности, пытались сформировать видение послевоенного мира, определить, как будут складываться новый миропорядок и зоны влияния. Ведь они назывались союзниками — например, Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания, — но при этом явно придерживались разных взглядов на развитие человечества и общества. Существовали коммунистический лагерь и страны свободного демократического мира, поэтому тогда действительно речь шла о своего рода разделе мира.