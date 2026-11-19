Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина началась с открытой части: каждый из них сделал краткое заявление перед камерами.

Открытая часть длилась около 10 минут, после чего началась закрытая часть встречи. NV собрал ключевые заявления Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

Обновлено в 12:00. Трехсторонняя встреча уже завершилась, сообщили китайские государственные СМИ. Она длилась примерно полтора часа (с 10:30 по киевскому времени).

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NV собрал ключевые заявления Трампа, Путина и Си Цзиньпина из открытой части переговоров, которые приводят CNN и Reuters.

Дональд Трамп: «Иной курс» США лицом к автократам

Трамп заявил, что он, Путин и Си Цзиньпин «как лидеры трёх крупнейших стран мира» несут «особую ответственность за поддержание открытого, уважительного и продуктивного диалог по вопросам, касающимся не только наших народов, но и всей планеты». При этом он назвал Путина по имени. Кроме того, президент США назвал трехстороннюю встречу «исторической».

Трамп также дал понять, что не намерен избегать общения с обоими автократами. «В прошлом лидеры слишком часто избегали общения со странами, с которыми у них были разногласия, тогда как мы придерживаемся противоположного подхода — и, думаю, уверены в этом». Американский президент подчеркнул, что подобный отказ от диалога «еще ни разу не помогал решить ни одну проблему». «Еще ни разу мир не был достигнут путем отказа от возможностей для взаимодействия и совместного обсуждения. Мы выбираем иной курс», — заявил Трамп.

По его словам, одним из ключевых вопросов на трехсторонней встрече станет проблема ядерного разоружения. В то же время Трамп признал, что отказ от такого оружия — непростая задача. «Если у вас уже есть ядерное оружие, очень трудно от него избавиться. Так устроена жизнь», — добавил президент США.

Кроме того, Трамп вновь выразил свою традиционную надежду на то, что войну в Украине можно быстро закончить. «Думаю, что-то уже происходит. Думаю, что та сторона [Россия и Путин] и, надеюсь, и другая сторона — хотели бы положить конец этой войне», — заявил Трамп. «Посмотрим, удастся ли нам чего-то добиться», — добавил он.

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Трамп также пожаловался Си Цзиньпину и Путину, что Международный уголовный суд «вышел из-под контроля». The Guardian называет это заявление особенно знаковым, учитывая, что именно МУС выдал ордер на арест Путина.

Си Цзиньпин: призыв к ядерному разоружению

Лидер КНР в резонансных прямых формулировках призвал к ядерному разоружению. «Ядерное оружие — это дамоклов меч, висящий над человечеством, оно должно быть всесторонне запрещено и полностью ликвидировано для создания мира, свободного от ядерного оружия», — подчеркнул Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что «в ядерной войне невозможно победить, и её нельзя вести», а потому «необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить её».

Си Цзиньпин также подчеркнул, что современный мир — это уже не «совокупность разрозненных островов», а «судьбы всех людей взаимосвязаны». Поэтому, как и Путин и Трамп, он подчеркнул «особую ответственность» Китая, России и США. При этом лидер КНР призвал эти страны «подать пример» остальному миру, сотрудничая в решении глобальных проблем и поддерживая мир.

Китайский лидер утверждал, что Китай настаивает на модели отношений между великими державами, которая «характеризуется мирным сосуществованием, общей стабильностью и сбалансированным развитием и приносит пользу как самим участникам, так и миру в целом».

Владимир Путин: претензии на «Ялту-2»

Владимир Путин в начале своего заявления подчеркнул, что Китай, РФ и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и попытался провести исторические параллели, очевидно намекая на встречу руководителей США, Британии и СССР в Ялте в 1945 году. Диктатор заявил, что сегодня Пекин, Москву и Вашингтон «объединяет не только статус стран-победителей во Второй мировой войне, но и совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности». При этом Путин не упомянул о Западной Европе, на территории которой разворачивалась Вторая мировая и страны которой внесли львиную долю в победу над нацисткой Германий.

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Путин также утверждал, что «на плечах» США, России и Китая — «задача сохранения и укрепления системы международного права» и ООН, основателями которой он назвал три страны. При этом диктатор проигнорировал, что именно война России против Украины наушила все основополагающие принципы международного права, сформированные после Второй мировой.

Диктатор заявил, что хочет обсудить с Трампом и Си Циньпином «глобальные, региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую».

Темы войны России против Украины Путин также коснулся, заявив, что вчера обсуждал ее лидером КНР, а сегодня — с Трамом: «По инициативе президента Соединенных Штатов много уделили этому внимания на двусторонней встрече», — утверждает Путин. Хотя войну развязала и ведет Россия, диктатор назвал ее «региональным конфликтом»: мол, у США, РФ и Китая «много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов», включая войну в Украине.

Он также заявил, что «Россия, Китай и США способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов».

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне — главное

Около 10:30 19 ноября по киевскому времени начались трехсторонние переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы нераспространения ядерного оружия, а также войну в Украине.

18−19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Трамп прибыл на саммит вечером 18 ноября. Си Цзиньпин лично встретил президента США в аэропорту, нарушив дипломатические протоколы Китая.

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Трамп уже провел двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которого назвал своим другом. В Кремле заявили, что стороны обсудили войну в Украине. Трамп также анонсировал обсуждение этого вопроса на трехсторонней встрече.

Утром 19 ноября президент США также провел переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых они обсудили экономическое сотрудничество США и Китая, а также таможенные пошлины.