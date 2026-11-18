Мечта для Путина, фото для Трампа. Каковы главные риски встречи с Си для Украины, чего ждать в итоге и почему Ялты 2.0 не будет — CNN
Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин уже 18 ноября пересеклись в Шэньчжэне на приеме для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (Фото: Iori Sagisawa/Pool via REUTERS)
19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Темы, которые они будут обсуждать за закрытыми дверями, уже вызывают опасения у Европы и Украины, пишет CNN в своем анализе этой встречи.
Трое автократов возрастом старше 70 лет каждый, контролирующие 90% мирового ядерного оружия и уже ведущие две войны [против Украины и Ирана], встретятся в одной комнате без предварительно согласованной повестки дня. «Что может пойти не так?» — озвучивает CNN саркастический вопрос.
Автор публикации Ник Пэйтон Уолш, главный корреспондент CNN по темам международной безопасности, констатирует, что обычно подобные саммиты наивысшего уровня с участием первых лиц планируются месяцами и заранее предполагают согласование четких результатов. Впрочем, на этот раз все гораздо более непредсказуемо — особенно учитывая участие Трампа.
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Среди официально озвученных приоритетных тем, о которых могут говорить Трамп, Путин и Си Цзиньпин, и прогресс в которых, по мнению CNN, вряд ли возможен, — вопрос о нераспространении ядерного оружия и «обеспечении мира на планете», как это сформулировал Пекин. В то же время Трамп также упоминал, что речь может пойти об Иране, Украине, Nvidia и даже предлагал встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. [Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что речь пойдет о «текущих вопросах», в частности о войне РФ против Украины и, возможно, об Иране — прим. ред.]
«Для мировых лидеров отклонение от сценария не является чем-то необычным. Однако редко когда это было столь рискованно, как будет в четверг [19 ноября в Шэньчжэне]. Особенно в отношении Украины», — пишет Уолш.
Ключевой риск переговоров о войне РФ против Украины состоит в том, что Трамп «согласится с российским нарративом или с вымышленной картиной фронта, и почувствует себя обязанным соблюдать сделку, которую он поспешно заключит с двумя автократами, которыми не так уж тайно восхищается», констатирует автор публикации.
Он называет встречу в Шэньчжэне «рискованным моментом» не только из-за непредсказуемости Вашингтона, к которой уже привыкли Киев и его европейские союзники. «Опасность заключается в стремлении Трампа понравиться влиятельным авторитарным лидерам; в том, о чём они будут договариваться в частном порядке, а также в том, как все это отразится на уверенности Путина и на том, какое представление Си Цзиньпин составит о о психическом состоянии Трампа», — говорится в материале.
Саммит трёх лидеров в Шэньчжэне уже подарил Путину шанс без усилий получить минуту славы на мировой арене, поскольку он получил возможность «хотя бы на день представить Россию той глобальной сверхдержавой, которой она когда-то была, а не той, которой она сейчас с огромными трудностями пытается снова стать», пишет Уолш.
Он добавляет, что подарком для Москвы станет и то, «насколько мало сопротивления испытает Путин» на саммите в Китае. «Два самых влиятельных человека в мире, вероятно, будут общаться с ним в частном порядке весьма снисходительно и не потребуют немедленного прекращения огня или прочного мира в Украине. Вместо этого давление будет сосредоточено на уступках со стороны Украины и Европы. Мирный процесс может претерпеть очередной, на удивление пророссийский поворот, что даст Кремлю ещё несколько месяцев, чтобы попытаться захватить крошечные участки территории Донбасса или причинить страдания украинским матерям и детям во время ещё одной морозной зимы», — прогнозирует Уолш.
Европейские чиновники уже ощутимо обеспокоены последствиями встречи Трампа, Путина и Си. «Трамп прислушивается к последнему человеку, с которым он разговаривал, поэтому это и будет движущей силой его заявлений», — предположил один из европейских чиновников в интервью CNN на условиях анонимности. По его словам, от этой встречи трудно ждать «чего-то хорошего для европейской безопасности». Этот европейский дипломат также назвал встречу в Шэньчжэне «мечтой Путина» из-за его возвращения на мировую арену и предположил, что для Трампа самым главным очевидно будет то, «кто окажется посредине на общем фото сильных парней».
Другой европейский высокопоставленный чиновник заявил, что общая картина трехсторонней встречи будет «конечно, ужасной для нас» [стран Европы], но отметил, что не ожидает договоренностей о более широкой сделке.
Совместное фото лидеров США, России и Китая действительно станет одним из самых показательных итогов саммита и «многое скажет о закате Запада», констатирует Ник Пейтон Уолш. Ведь на нём будут Путин — «человек, который без всякой причины вторгся в Украину почти пять лет назад», «его главный спонсор» Си Цзиньпин и президент США, «который повернул вспять многолетнюю политику США, чтобы оказать давление на Киев и заставить его согласиться на невыгодную сделку, ограничив военную помощь».
Многие европейские чиновники, с которыми общался CNN, «питали призрачные надежды, что Пекин мог бы стать добросовестным арбитром в этой войне». Такие надежды могли быть подкреплены несколькими факторами, напоминает Уолш. Среди них он называет «очевидное давление Си на Путина, чтобы тот ограничил бряцание ядерным оружием»; тот факт, что в военной помощи России Китай остановился в шаге от её максимального вооружения, а также амбиции Пекина «стать мировой сверхдержавой, способной обеспечить эффективные изменения».
«Но этот радужный взгляд не учитывает того, насколько сильно Китаю нужно, чтобы Москва не проиграла эту войну, и как он хочет предотвратить унижение еще одного своего ключевого союзника», — добавляет журналист CNN. Он напоминает, что в этом году США уже нанесли удары по Ирану и Венесуэле — двум китайским союзникам, «за унижение которых Пекин, возможно, хотел бы отомстить коллективному Западу в виде поражения в Украине».
Не будет преувеличением утверждать, что «саммит в Шэньчжэне уже является апогеем сближения Трампа с орбитой Москвы», — добавляет журналист. Трамп даже предположил, что Путин мог бы быть «гораздо жестче» в отношении Украины — что может лишь намекать на ядерный арсенал России, учитывая ее еженочные изнурительные удары по Украине конвенционным оружием, напоминает журналист.
Впрочем, встреча Си, Трампа и Путина не станет устрашающей «Ялтой 2.0», в результате которой они разделят мир, прогнозирует журналист CNN. Он напоминает, что в 1945 году тот саммит «разделил мир после самого страшного конфликта в его истории между тремя победителями, чьи империи либо распались, либо впоследствии процветали».
Однако в Шэньчжэне собираются политические деятели иного статуса, констатирует Уолш. Трамп и Путин ведут каждый свою неудачную войну, которую начали по собственному выбору, и каждый из них является «стареющим воплощением угасания могущества своих стран». В то время как Си, хотя и оказался во главе «жестокого, ошеломляюще эффективного и стремительного подъема глобальной технологической сверхдержавы», до сих пор избегает своей собственной потенциальной войны — вторжения на Тайвань.
«История не имела другого выбора, кроме как слушать Трумэна, Сталина и Черчилля после Второй мировой войны. Однако она могла бы проигнорировать Шэньчжэнь», — резюмирует CNN.