19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина . Темы, которые они будут обсуждать за закрытыми дверями, уже вызывают опасения у Европы и Украины, пишет CNN в своем анализе этой встречи.

Трое автократов возрастом старше 70 лет каждый, контролирующие 90% мирового ядерного оружия и уже ведущие две войны [против Украины и Ирана], встретятся в одной комнате без предварительно согласованной повестки дня. «Что может пойти не так?» — озвучивает CNN саркастический вопрос.

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Автор публикации Ник Пэйтон Уолш, главный корреспондент CNN по темам международной безопасности, констатирует, что обычно подобные саммиты наивысшего уровня с участием первых лиц планируются месяцами и заранее предполагают согласование четких результатов. Впрочем, на этот раз все гораздо более непредсказуемо — особенно учитывая участие Трампа.

Среди официально озвученных приоритетных тем, о которых могут говорить Трамп, Путин и Си Цзиньпин, и прогресс в которых, по мнению CNN, вряд ли возможен, — вопрос о нераспространении ядерного оружия и «обеспечении мира на планете», как это сформулировал Пекин. В то же время Трамп также упоминал, что речь может пойти об Иране, Украине, Nvidia и даже предлагал встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. [Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что речь пойдет о «текущих вопросах», в частности о войне РФ против Украины и, возможно, об Иране — прим. ред.]

«Для мировых лидеров отклонение от сценария не является чем-то необычным. Однако редко когда это было столь рискованно, как будет в четверг [19 ноября в Шэньчжэне]. Особенно в отношении Украины», — пишет Уолш.

Ключевой риск переговоров о войне РФ против Украины состоит в том, что Трамп «согласится с российским нарративом или с вымышленной картиной фронта, и почувствует себя обязанным соблюдать сделку, которую он поспешно заключит с двумя автократами, которыми не так уж тайно восхищается», констатирует автор публикации.

Он называет встречу в Шэньчжэне «рискованным моментом» не только из-за непредсказуемости Вашингтона, к которой уже привыкли Киев и его европейские союзники. «Опасность заключается в стремлении Трампа понравиться влиятельным авторитарным лидерам; в том, о чём они будут договариваться в частном порядке, а также в том, как все это отразится на уверенности Путина и на том, какое представление Си Цзиньпин составит о о психическом состоянии Трампа», — говорится в материале.

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Саммит трёх лидеров в Шэньчжэне уже подарил Путину шанс без усилий получить минуту славы на мировой арене, поскольку он получил возможность «хотя бы на день представить Россию той глобальной сверхдержавой, которой она когда-то была, а не той, которой она сейчас с огромными трудностями пытается снова стать», пишет Уолш.

Он добавляет, что подарком для Москвы станет и то, «насколько мало сопротивления испытает Путин» на саммите в Китае. «Два самых влиятельных человека в мире, вероятно, будут общаться с ним в частном порядке весьма снисходительно и не потребуют немедленного прекращения огня или прочного мира в Украине. Вместо этого давление будет сосредоточено на уступках со стороны Украины и Европы. Мирный процесс может претерпеть очередной, на удивление пророссийский поворот, что даст Кремлю ещё несколько месяцев, чтобы попытаться захватить крошечные участки территории Донбасса или причинить страдания украинским матерям и детям во время ещё одной морозной зимы», — прогнозирует Уолш.

Европейские чиновники уже ощутимо обеспокоены последствиями встречи Трампа, Путина и Си. «Трамп прислушивается к последнему человеку, с которым он разговаривал, поэтому это и будет движущей силой его заявлений», — предположил один из европейских чиновников в интервью CNN на условиях анонимности. По его словам, от этой встречи трудно ждать «чего-то хорошего для европейской безопасности». Этот европейский дипломат также назвал встречу в Шэньчжэне «мечтой Путина» из-за его возвращения на мировую арену и предположил, что для Трампа самым главным очевидно будет то, «кто окажется посредине на общем фото сильных парней».

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Другой европейский высокопоставленный чиновник заявил, что общая картина трехсторонней встречи будет «конечно, ужасной для нас» [стран Европы], но отметил, что не ожидает договоренностей о более широкой сделке.

Совместное фото лидеров США, России и Китая действительно станет одним из самых показательных итогов саммита и «многое скажет о закате Запада», констатирует Ник Пейтон Уолш. Ведь на нём будут Путин — «человек, который без всякой причины вторгся в Украину почти пять лет назад», «его главный спонсор» Си Цзиньпин и президент США, «который повернул вспять многолетнюю политику США, чтобы оказать давление на Киев и заставить его согласиться на невыгодную сделку, ограничив военную помощь».

Многие европейские чиновники, с которыми общался CNN, «питали призрачные надежды, что Пекин мог бы стать добросовестным арбитром в этой войне». Такие надежды могли быть подкреплены несколькими факторами, напоминает Уолш. Среди них он называет «очевидное давление Си на Путина, чтобы тот ограничил бряцание ядерным оружием»; тот факт, что в военной помощи России Китай остановился в шаге от её максимального вооружения, а также амбиции Пекина «стать мировой сверхдержавой, способной обеспечить эффективные изменения».

«Но этот радужный взгляд не учитывает того, насколько сильно Китаю нужно, чтобы Москва не проиграла эту войну, и как он хочет предотвратить унижение еще одного своего ключевого союзника», — добавляет журналист CNN. Он напоминает, что в этом году США уже нанесли удары по Ирану и Венесуэле — двум китайским союзникам, «за унижение которых Пекин, возможно, хотел бы отомстить коллективному Западу в виде поражения в Украине».

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Не будет преувеличением утверждать, что «саммит в Шэньчжэне уже является апогеем сближения Трампа с орбитой Москвы», — добавляет журналист. Трамп даже предположил, что Путин мог бы быть «гораздо жестче» в отношении Украины — что может лишь намекать на ядерный арсенал России, учитывая ее еженочные изнурительные удары по Украине конвенционным оружием, напоминает журналист.

Впрочем, встреча Си, Трампа и Путина не станет устрашающей «Ялтой 2.0», в результате которой они разделят мир, прогнозирует журналист CNN. Он напоминает, что в 1945 году тот саммит «разделил мир после самого страшного конфликта в его истории между тремя победителями, чьи империи либо распались, либо впоследствии процветали».

Однако в Шэньчжэне собираются политические деятели иного статуса, констатирует Уолш. Трамп и Путин ведут каждый свою неудачную войну, которую начали по собственному выбору, и каждый из них является «стареющим воплощением угасания могущества своих стран». В то время как Си, хотя и оказался во главе «жестокого, ошеломляюще эффективного и стремительного подъема глобальной технологической сверхдержавы», до сих пор избегает своей собственной потенциальной войны — вторжения на Тайвань.

«История не имела другого выбора, кроме как слушать Трумэна, Сталина и Черчилля после Второй мировой войны. Однако она могла бы проигнорировать Шэньчжэнь», — резюмирует CNN.