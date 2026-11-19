— Вчера появилось множество публикаций о том, что кремлевского диктатора Путина якобы унизили в Шэньчжэне: Си его не встречал, на фотографии его разместили не рядом с Трампом и Си Цзиньпином, а во время ужина, кажется, не дали поговорить с Трампом. Кроме того, когда он входил в зал, не включили российский гимн. Похоже, это все же некоторое преувеличение. Действительно ли стоит говорить о том, что Путина унизили в Шэньчжэне?

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— Нет, нам вообще стоит забыть об этой концентрации на мелочах. Ведь, откровенно говоря, существуют глобальные процессы, продолжаются большие и малые войны, а мир находится на пороге грандиозной Третьей мировой войны. На самом деле всех этих лидеров не волнует, кто и как выглядел на фотографии или кто кому и как пожал руку. Это люди, занятые либо защитой демократического мира, либо, наоборот, его разрушением и развязыванием войн — как Путин, Си Цзиньпин и им подобные.

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Поэтому я бы на самом деле не стал делать на этом особый акцент и в целом смотрел бы на факты.