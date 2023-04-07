«Роскошное отношение к Макрону». Си Цзиньпин склоняет Францию к «противодействию» США — Reuters 7 апреля, 12:58 Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

В пятницу, 7 апреля китайский лидер Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон провели неофициальные переговоры в Гуанчжоу, Си Цзиньпин «чрезвычайно пышно» встретил французского лидера, пишет Reuters.

В материале говорится, что роскошным отношением к Макрону Си Цзиньпин склоняет Францию «противодействовать» США.

«Китайский лидер Си Цзиньпин чрезвычайно пышно встретил президента Франции Эммануэля Макрона во время государственного визита, который некоторые аналитики считают признаком растущего наступления Пекина, направленного на привлечение ключевых союзников в Европейском Союзе к противодействию США», — говорится в материале.

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По информации журналистов, Си очень редко проводит подобные встречи с лидерами.

Дипломаты заявили, что это подчеркивает важность, которую Пекин придает отношениям с ключевым членом ЕС.

«Все наступательные действия Китая во внешней политике имеют на заднем плане отношения США и Китая… поэтому работать с любой страной, особенно средними или крупными государствами, такими как Франция, это то, что они будут пытаться сделать, чтобы противостоять США», — сказал профессор кафедры изучения Китая и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.



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Вместе с Урсулой фон дер Ляйен в Пекин прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал Си Цзиньпина «вернуть Россию к здравому смыслу» и способствовать переговорам.

По словам Макрона, глава КНР исключает использование ядерного оружия во время развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.



После переговоров Макрона и Си Цзиньпина французский дипломатический источник сказал Reuters, что Китай готов вместе с Францией работать над «прекращением войны [России против Украины] путем переговоров». Глава КНР также дал понять, что готов позвонить президенту Зеленскому «в свое время», сообщил источник.



20−22 марта глава КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.



Издание FT сообщало, что после визита к главе кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским.



23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП. В Китае избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли переговоры.