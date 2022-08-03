Си Цзиньпин назвал США «реакицонистами и империалистами» из-за визита Пелоси на Тайвань, Китай начал военные учения

3 августа, 01:38
Си Цзиньпин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань (Фото:Selim Chtayti/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань (Фото:Selim Chtayti/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин обрушился с критикой на руководство США из-за визита на Тайвань спикер Конгресса Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает УНИАН.

«Визит Пелоси на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров», — заявил лидер Китая.

Видео дня

В свою очередь издание Global Times сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже начала военные учения вблизи Тайваня.

Военные учения пройдут в море и воздушном пространстве. Китайская армия в Тайваньском проливе проведет боевые стрельбы на дальние дистанции, используя РСЗО. В учениях также задействованы истребители-невидимки Чэнду J-20.

Читайте также:

Житель Пекина читает свежий номер Global Times, передовица которого посвящена вероятному визиту Пелоси на Тайвань (Фото:REUTERS/Thomas Peter) Искра, способная разжечь военный конфликт. Почему Китай так не хочет видеть Нэнси Пелоси на Тайване и как может ответить на ее визит

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают военную силу вокруг Тайваньского пролива. Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

https://www.youtube.com/watch?v=HEn52lodtBE&t=7s
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Китай Военные учения Тайвань Си Цзиньпин Нэнси Пелоси

Эксклюзивы НВ

Корпус лагеря в Оленовке после убийства пленных украинцев (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
«Найти каждого причастного» /
Экс-командир полка Азов о поиске виновников в массовом убийстве в Оленовке — интервью
2 августа, 22:15
События
Характеристики, которые могут привлекать, различаются у мужчин и женщин (Фото:Oziel Gómez/Unsplash)
Ожидание и реальность /
Шесть отличий между влюбленностью у мужчин и женщин
2 августа, 21:00
Счастье
Человечество все больше зависит от микрочипов (Фото:НВ)
Китай против Тайваня /
Глобальный кризис микрочипов усугубляется — как в США надеются изменить ситуацию?
2 августа, 20:03
Инновации
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X