Си Цзиньпин назвал США «реакицонистами и империалистами» из-за визита Пелоси на Тайвань, Китай начал военные учения 3 августа, 01:38 Си Цзиньпин раскритиковал визит Пелоси на Тайвань (Фото:Selim Chtayti/Pool via REUTERS)

Лидер Китая Си Цзиньпин обрушился с критикой на руководство США из-за визита на Тайвань спикер Конгресса Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает УНИАН.

«Визит Пелоси на Тайвань является еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров», — заявил лидер Китая.

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В свою очередь издание Global Times сообщило, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже начала военные учения вблизи Тайваня.

Военные учения пройдут в море и воздушном пространстве. Китайская армия в Тайваньском проливе проведет боевые стрельбы на дальние дистанции, используя РСЗО. В учениях также задействованы истребители-невидимки Чэнду J-20.

27 июля стало известно, что Китай и США наращивают военную силу вокруг Тайваньского пролива. Китай провел внезапные учения с боевой стрельбой из РСЗО в самом узком месте Тайваньского пролива — между материковым Китаем и главным островом Тайваня.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.



31 июля Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было.



Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

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