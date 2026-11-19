Китай и Россия обнародовали совместное заявление лидера КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по итогам их трехсторонней встречи . Документ получил название Декларация о мире .

Текст декларации опубликовали Кремль (на русском языке) и Пекин, в частности его английскую версию обнародовало государственное агентство КНР Xinhua.

Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, зато есть заявления о планах увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о «снижении ядерных рисков» и критика Международного уголовного суда, который ранее выдал ордер на арест Путина.

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В документе четыре пункта, NV приводит перевод декларации согласно его английской версии, обнародованной Китаем:

1. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, Россия, Китай и США привержены реформированию ООН, чтобы она могла более эффективно реагировать на глобальные вызовы и воплощать свою основополагающую миссию в сфере поддержки международного мира и безопасности.

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2. Три государства планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран. Они подтвердили важность стабильных энергопоставок.

3. Главы трех государств признали, что принцип согласия государств и уважения к иммунитету официальных лиц государств имеют первостепенное значение, и согласились с тем, что Международный уголовный суд и другие подобные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией.

4. Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог о снижении ядерных рисков и предотвращении распространения ядерного оружия.

Обновлено в 12:00. Трехсторонняя встреча завершилась примерно через полтора часа, пишет CNN.

Встреча началась с 10-минутной открытой части, в ходе которой Си Цзиньпин перед камерами призвал «полностью запретить и ликвидировать» ядерное оружие. Трамп повторил свои традиционные надежды на то, что завершения войны в Украине можно быстро достичь, заявил, что США больше не будут избегать общения со «странами, с которыми были разногласия», и посетовал на то, что Международный уголовный суд «вышел из-под контроля». Путин упомянул о войне России против Украины, заявив, что вчера обсуждал её слидером КНР, а сегодня — с Трампом: «По инициативе президента Соединённых Штатов мы уделили этому много внимания во время двусторонней встречи», — утверждал Путин. Хотя войну против Украины развязала и ведет Россия, диктатор назвал ее «региональным конфликтом»: мол, у США, РФ и Китая «много общих интересов в урегулировании региональных конфликтов», включая войну в Украине.

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Трамп уже провел двустороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которого назвал своим другом. В Кремле заявили, что стороны обсудили войну в Украине. Трамп также анонсировал обсуждение этого вопроса на трехсторонней встрече.

Трамп прибыл на саммит вечером 18 ноября. Си Цзиньпин лично встретил президента США в аэропорту, нарушив дипломатические протоколы Китая.