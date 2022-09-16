Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным. Китайская делегация сослалась на COVID-19 — Reuters 16 сентября, 11:00 Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидерами других государств в ходе саммита по региональной безопасности в Самарканде, сообщает Reuters.

Китайского лидера не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда главы государств, включая Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, отправились на ужин.

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Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.

15 сентября диктатор Владимир Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

Среди прочего, стороны обсудили войну РФ против Украины и притязания КНР на Тайвань.

Пекин так и не присоединился к международным санкциям против кремлевского режима за вторжение российских войск в Украину, отдав предпочтение нейтралитету в данном вопросе.

В то же время недавно Россия и Китай провели совместные военные учения.

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