Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным. Китайская делегация сослалась на COVID-19 — Reuters

16 сентября, 11:00
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Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Глава КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и лидерами других государств в ходе саммита по региональной безопасности в Самарканде, сообщает Reuters.

Китайского лидера не было на групповых фотографиях, опубликованных поздно вечером в четверг, когда главы государств, включая Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, отправились на ужин.

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Источник в узбекском правительстве подтвердил отсутствие Си Цзиньпина и сказал, что китайская делегация сослалась на свою политику в отношении COVID-19.

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15 сентября диктатор Владимир Путин провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Встреча прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.

Среди прочего, стороны обсудили войну РФ против Украины и притязания КНР на Тайвань.

Пекин так и не присоединился к международным санкциям против кремлевского режима за вторжение российских войск в Украину, отдав предпочтение нейтралитету в данном вопросе.

В то же время недавно Россия и Китай провели совместные военные учения.

https://www.youtube.com/watch?v=QVlBfuED4CE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Владимир Путин Китай Реджеп Тайип Эрдоган Коронавирус Си Цзиньпин

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