Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Южной Африке 18 августа, 12:17 Си Цзиньпин (Фото:AS/REUTERS)

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Южную Африку и примет участие в саммите БРИКС 21−24 августа.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая, сообщает Reuters.

Лидеры пяти стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки встретятся в южноафриканском городе Йоханнесбург 22 августа.

Видео дня

Сообщается, что кроме участия в саммите БРИКС, Си Цзиньпин также будет сопредседательствовать в китайско-африканском диалоге вместе со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой.

Российский диктатор Владимир Путин также должен был принять участие в саммите, что стало бы его первым зарубежным визитом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ему ордер на арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (среди них ЮАР).

В течение нескольких месяцев в Кремле не могли определиться, отправится ли диктатор на саммит, который состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа. В Южной Африке думали, как сделать так, чтобы визит Путина состоялся. В правительстве даже хотели изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров стран, которых разыскивает МУС.

Прокурор МУС подчеркнул, что ЮАР должна поступить «правильно», если диктатор таки приедет. 18 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что возможный арест Путина на саммите БРИКС будет означать объявление войны РФ, и назвал такое решение «неконституционным» и «безрассудным».

19 июля пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику.

Посол Южной Африки в БРИКС Анил Суклал назвал «зрелым» решение кремлевского диктатора.