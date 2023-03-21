Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в этом году 21 марта, 10:33 Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Глава КНР Си Цзиньпин пригласил российского диктатора Владимира Путина посетить Китай в этом году.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

Его Си Цзиньпин также пригласил с визитом в Китай «как можно скорее», призывая «активизировать работу межправительственных механизмов двух стран». В последний раз Путин был в Пекине до полномасштабного вторжения в Украину — 4 февраля 2022 года.

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20 марта Си Цзиньпин начал свой визит в Москву, который продлится до 22 марта. Он стал первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест — они разговаривали 4,5 часа. Теперь диктатора могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский устав (Китай этого не сделал).

FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

