Си Цзиньпин сделал первые заявления после прибытия в Москву 20 марта, 12:58 У Си Цзиньпина запланирована встреча с Путиным в Москве (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Лидер Китая Си Цзиньпин сделал первые заявления после прибытия в Россию днем в понедельник, 20 марта, во время которых назвал РФ «надежным партнером».

Он заявил, что Китай готов стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве, вместе с РФ, пишет ТАСС.

Эти слова прозвучали на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, где российские оккупанты совершают военные преступления против гражданских.

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«Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками», — сказал Си Цзиньпин.

Лидер КНР добавил, что «в неспокойном мире» готов вместе с Москвой «решительно отстаивать ооноцентричную международную систему».

Он также выразил надежду, что его визит в Россию придаст «новый импульс развитию российско-китайским отношениям и стратегическому взаимодействию».

Си Цзиньпин хочет обсудить с диктатором Владимиром Путиным двусторонние и международные вопросы, а также наметить план стратегического взаимодействия.

«Ожидаю, что в ходе визита буду с президентом Владимиром Путиным обстоятельно обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, намечать план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества», — резюмировал китайский лидер.

20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву, его визит продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.



24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

После публикации президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

