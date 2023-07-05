В Кремле назвали «выдумкой» данные о том, что Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия 5 июля, 12:54 Кремль (Фото:REUTERS/Stringer)

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков отверг информацию СМИ о том, что глава Китая Си Цзиньпин лично предостерегал Владимира Путина от применения ядерного оружия против Украины.

Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС.

По словам Пескова, эти сообщения «вымыслы».

5 июля Financial Times сообщила, что во время визита в Москву в марте Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины.

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Также близкие к Кремлю источники газеты утверждают, что глава Кремля якобы решил, что тактическое ядерное оружие не даст России преимущества. По их словам, ядерный удар, скорее всего, превратит районы, которые диктатор хочет оккупировать, «в облученные пустыни», и это мало что даст для продвижения армии РФ на фронте.

20 июня президент США Джо Байден назвал «реальной» угрозу применения Путиным ядерного оружия. В то же время в Вашингтоне не видят признаков того, что Москва готовится его применить.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что возможный подрыв россиянами оккупированной ими Запорожской АЭС, о чем в последние недели предупреждает украинская власть, будет считаться применением ядерного оружия.

