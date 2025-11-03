Си Цзинпин подарил президенту Южной Кореи китайские смартфоны и пошутил о слежке за ним

Лидер Китая Си Цзиньпин пошутил о слежке за президентом Южной Кореи Ли Дже Мёном, когда подарил ему два китайских телефона Xiaomi.

Об этом сообщает Barron’s со ссылкой на AFP.

Лидеры встретились 1 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее. Когда Си подарил Ли два китайских телефона, южнокорейский президент в шутку спросил: «Безопасна ли линия связи?», после чего глава КНР посмеялся.

«Вам следует проверить, нет ли там бэкдора», — ответил Си, имея в виду программное обеспечение, которое может позволить третьей стороне следить за устройством.

После фразы Си президент Южной Кореи похлопал в ладони и посмеялся.

Представитель Ли Ким Нам Джун говорит, что шутка подчеркнула, как лидеры сблизились в течение серии встреч. По его словам, телефоны были подарены Ли и его жене, а президент Южной Кореи возможно будет пользоваться гаджетом.

«Если бы не такая химия (между лидерами — ред.), такая шутка была бы невозможной», — говорит представитель Ли.

