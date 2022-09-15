Си Цзиньпин после встречи с диктатором Путиным пообещал поддерживать «ключевые интересы» России

15 сентября, 21:26
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Си Цзиньпин в Узбекистане, 15 сентября 2022 года (Фото:2022. REUTERS/Florence Lo)

Си Цзиньпин в Узбекистане, 15 сентября 2022 года (Фото:2022. REUTERS/Florence Lo)

Глава КНР Си Цзиньпин после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в четверг, 15 сентября, пообещал увеличивать «решительную поддержку» «ключевых интересов» страны-агрессора России.

Об этом сообщает китайское государственное информагентство Синьхуа.

«Си Цзиньпин заявил, что перед лицом изменений в мире, времени и истории Китай будет работать с Россией, чтобы выполнять свои обязанности как крупные страны и играть ведущую роль в обеспечении стабильности в мире перемен и беспорядка», — пишет агентство.

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Глава КНР также объявил, что Китай будет углублять сотрудничество с Россией в сферах торговли, сельского хозяйства и так далее. Российский диктатор заявил о прочных «дружбе и взаимном доверии» между Москвой и Пекином, а также сказал, что Кремль «твердо привержен принципу единого Китая и осуждает провокационные действия отдельных стран по вопросам, затрагивающим ключевые интересы Китая». Ранее Путин упомянул об «озабоченности» Китая в связи с войной в Украине, похвалив при этом его «сбалансированную» позицию.

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Си Цзиньпин встретился с Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Россия Владимир Путин Китай Российская агрессия Россия-Китай Си Цзиньпин Война России против Украины

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