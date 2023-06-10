Си Цзиньпин поддержал «мирную инициативу» стран Африки по Украине 10 июня, 10:17 Президенты ЮАР и Китая Сирил Рамафоса и Си Цзиньпин (Фото:Cyril Ramaphosa/Twitter)

Президент КНР Си Цзиньпин выразил поддержку «миротворческой миссии» лидеров африканских стран в России и Украине. Об этом сообщил китайский канал CGTN в пятницу, 9 июня.

Си назвал «хорошей инициативой» намерение африканских стран посетить Россию и Украину для «содействия завершению конфликта как можно скорее».

Об этом лидер КНР заявил во время телефонного разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Он сообщил китайскому лидеру о делегации, которую возглавляют лидеры шести африканских стран, включая ЮАР, и о ее планах посетить обе страны.

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«Хорошо, что президент и лидеры соответствующих африканских стран образовали мирную делегацию и посетят Россию и Украину», — сказал Си.

Он подчеркнул, что позиция Китая относительно войны России против Украины, которую Си называет «кризисом» является последовательной и способствует мирным переговорам. Он выразил надежду, что все стороны создадут благоприятные условия для урегулирования конфликта путем диалога.

Рамафоза заявил, что ЮАР поддерживает «мирный план» Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине, и надеется, что заинтересованные стороны смогут возобновить переговоры в ближайшее время.

«Миротворческая миссия» африканских стран состоится после европейского тура особого посланника Китая с целью политического урегулирования войны России против Украины.

«Мирный план» африканских лидеров, которые посетят Украину в начале июня, предусматривает начало «переговоров» со страной-агрессором Россией, даже если российские оккупационные войска не покинут суверенную территорию Украины.

Министерство иностранных дел Китая также обнародовало «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.

