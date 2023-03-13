Си Цзиньпин планирует провести с Зеленским первый с начала большой войны разговор — WSJ

13 марта, 13:15
Поделиться:
Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Глава Китая Си Цзиньпин планирует провести первый за почти два года и с начала развязанной Россией полномасштабной войны разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как пишет газета, ожидается, что встреча будет виртуальной и состоится после визита Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину в РФ на следующей неделе.

Видео дня

Собеседники WSJ рассказали, что в рамках своей поездки глава КНР рассматривает возможность посетить другие стран Европы, но его полный маршрут еще не утвердили.

Читайте также:

Лидер Китая Си Цзиньпин в военной форме во время визита в Центральное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая. Пекин, январь 2018 года (Фото:EYEPRESS via Reuters) Для Китая поражение России недопустимо. Будет ли Пекин оказывать военную помощь Москве и что может его остановить — экспертный опрос NV

24 февраля Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. В первый и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения. Реагируя на планы президента Украины, в Пекине заявили, что позиция Китая относительно полномасштабной войны «последовательна и очень четкая».

Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Китай Владимир Зеленский Си Цзиньпин Украина-Китай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X