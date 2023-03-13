Си Цзиньпин планирует провести с Зеленским первый с начала большой войны разговор — WSJ 13 марта, 13:15 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Глава Китая Си Цзиньпин планирует провести первый за почти два года и с начала развязанной Россией полномасштабной войны разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как пишет газета, ожидается, что встреча будет виртуальной и состоится после визита Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину в РФ на следующей неделе.

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Собеседники WSJ рассказали, что в рамках своей поездки глава КНР рассматривает возможность посетить другие стран Европы, но его полный маршрут еще не утвердили.



24 февраля Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. В первый и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения. Реагируя на планы президента Украины, в Пекине заявили, что позиция Китая относительно полномасштабной войны «последовательна и очень четкая».

Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

После публикации документа президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.