Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ — японские СМИ

5 июля, 15:13
Си Цзиньпин объяснил свой отказ «коронавирусными ограничениями» (Фото:Selim Chtayti/REUTERS)

Си Цзиньпин объяснил свой отказ «коронавирусными ограничениями» (Фото:Selim Chtayti/REUTERS)

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался от предложения главы кремлевского режима Владимира Путина посетить РФ, сообщает со ссылкой на дипломатические источники японская газета Еимури Симбун.

Согласно ее данным, российский диктатор пригласил его во время личной беседы, которая состоялась 15 июня.

В свою очередь председатель КНР отказался, объяснив это тем, что в ближайшее время «сделать это будет сложно» якобы из-за коронавирусных ограничений.

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При этом японские журналисты считают, что на самом деле причиной стало то, что визит Си в РФ может привести к «дальнейшему углублению конфликта Китая с США и Европой».

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В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков это отрицает, утверждая, что глава Китая приглашения не отклонял и оно все еще в силе.

«По мере того, как все ослабления ковидных ограничений позволят, конечно, визиты будут осуществлены», — цитирует его кремлевская пропаганда.

Последний раз Си и Путин встречались еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, на открытии Олимпиады в Пекине в начале февраля 2022 года.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Пропаганда Российская агрессия Дмитрий Песков Си Цзиньпин Война России против Украины

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