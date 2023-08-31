Си Цзиньпин, вероятно, не поедет саммит G20 в Индии — Reuters 31 августа, 10:09 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Alet Pretorius)

Китайский лидер Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров стран G20 в Индии на следующей неделе, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в Индии и Китае.

По словам двух индийских чиновников, одного дипломата, находящегося в Китае, а также одного чиновника, работающего в правительстве другой страны G20, ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Пекин на встрече 9−10 сентября в Нью-Дели.

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Пресс-секретари министерств иностранных дел Индии и Китая не ответили на просьбы о комментарии.

Саммит в Индии рассматривался как место встречи Си с президентом США Джо Байденом, который подтвердил свое участие в мероприятии, поскольку две США и Китай стремятся стабилизировать отношения, ухудшившиеся из-за ряда торговых и геополитических противоречий.

Последний раз Си встречался с Байденом в кулуарах саммита G20 на Бали в ноябре 2022 года.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил, что не поедет в Нью-Дели, а вместо себя направит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Индия не пригласила на саммит в Нью-Дели Украину, объяснив это тем, что G20 не занимается «решением конфликтов».



Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил, что Киев работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит.

3 августа Politico сообщило, что мировые лидеры могут провести переговоры по миру в Украине во время Генеральной ассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, поскольку оба события состоятся в сентябре.