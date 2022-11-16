На встрече с Байденом Си Цзиньпин ничего не сказал в поддержку Путина — экс-посол США в России 16 ноября, 14:54 Си Цзиньпин и Джо Байден на саммите G-20 на Бали, 14 ноября (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета и посол США в России в 2011—2014 годах Майкл МакФол заявил, что Китай не оказывает российскому режиму поддержку в войне против Украины, на которую рассчитывал Путин.



«Когда я прочитал то, что сказал Си на встрече с Байденом, то я, если бы был господином Путиным, мне бы не понравилось то, что было сказано. Ничего не было сказано в поддержку Путина», — подчеркнул МакФол во время онлайн-дискуссии Киевского безопастностного форума, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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Он также напомнил, что Китай не оказывает России никакой экономической помощи.

"Если говорить о практических вещах, давайте честно скажем: Китай предоставил ноль экономической поддержки России", - сказал бывший посол США в России.

По словам Макфола, у России остались два союзника — Северная Корея и Иран.

«Если говорить о больших союзниках — это Северная Корея и Иран, — извините, если вы говорите, что стоите бок о бок с Ираном и Северной Кореей в борьбе с Соединенными Штатами, с НАТО — с самой мощной страной и самым эффективным альянсом в мире, — то действительно имеете большие проблемы», — констатировал он.

По данным Украины, Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет для использования в войне против Украины.

До этого американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

5 ноября Иран впервые признал передачу России своих дронов, правда, утверждая, что это якобы было до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее официальные представители Ирана последовательно и категорически отрицали, что Тегеран поставляет России дроны, которые оккупанты используют для атак на критическую инфрастурктуру Украины и против мирных жителей. В частности, посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани называл обвинения «совершенно безосновательными».

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщили 13 сентября – ВСУ сбили Shahed-136 в Купянске.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed.

Глава КНР Си Цзиньпин обсудил ситуацию в Украине на встрече с президентом США Джо Байденом в Индонезии 14 ноября. Он заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ядерной войны.

