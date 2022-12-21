Си Цзиньпин назвал войну России против Украины «украинским кризисом»

21 декабря, 18:14
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Си Цзиньпин во время встречи с Дмитрием Медведевым 21 декабря (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин во время встречи с Дмитрием Медведевым 21 декабря (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с заместителем председателя совета безопасности РФ, главой партии Единая Россия Дмитрием Медведевым назвал развязанную Россией полномасштабную войну против Украины «украинским кризисом».

Как сообщает Синьхуа, по словам Си Цзиньпина, в отношении «украинского кризиса» Китай «определяет свою позицию и политику, исходя из сути самого вопроса, отстаивая объективную и справедливую позицию и активно продвигая мирные переговоры». Глава КНР заявил, что надеется на «диалог» страны-агрессора и Украины, «сдержанность» и «решение общих проблем в области безопасности политическими средствами».

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Китай открыто не критикует РФ за полномасштабного вторжение в Украину, но в ноябре Си Цзиньпин заявил, что потенциальное применение ядерного оружия Россией недопустимо.

В начале декабря лидер Китая заявил, что завершение войны путем переговоров отвечало бы интересам Европы и всех стран Евразии. По его словам, «нужно избегать эскалации и расширения кризиса».

При этом, по данным The Wall Street Journal, Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. Как сообщили источники газеты, КНР хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Китай КНР Дмитрий Медведев Россия-Китай Си Цзиньпин Война России против Украины

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