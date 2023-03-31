Лидер Китая сомневается, поддерживать ли Украину, мы готовы говорить — Зеленский 31 марта, 20:39 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина готова к переговорам с Китаем и надеется, что он присоединится к победе над российской агрессией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в пятницу, 31 марта, после Бучанского саммита.

Глава государства отметил, что до сих пор есть государства, которым по разным причинам «тяжело до конца быть на стороне Украины».



«Лидер Китая — это один из лидеров, которые колеблются, и для нас очень важно делать все, чтобы задействовать в победе над войной максимум государств, как бы далеко они ни были… Мы посылаем сигналы таким странам и говорим, что мы готовы встречаться, говорить и вместе побеждать агрессию. Ожидаем ответов некоторых государств», — сказал Зеленский.

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20−22 марта глава КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.

Издание FT сообщало, что после визита к главе кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП. В Китае избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли переговоры.