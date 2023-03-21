«Офигели даже чиновники Кремля». Си Цзиньпин приехал в Москву на три дня, потому что присматривает замену Путину — Яковина

21 марта, 19:54
Эксклюзив NV
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Глава КНР Си Цзиньпин с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Sputnik/Alexei Maishev/Kremlin via REUTERS)

Глава КНР Си Цзиньпин с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:Sputnik/Alexei Maishev/Kremlin via REUTERS)

Автор: Иван Яковина

Лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву с трехдневным визитом. Он уже с улыбкой пожимал руку российскому диктатору Владимиру Путину и называл его «дорогим другом».

Но не о дружественных отношениях двух стран идет речь, считает международный обозреватель Иван Яковина. Си воспринимает Путина, как менеджера в своей колонии, предполагает обозреватель, и ищет ему замену на тот случай, если с диктатором что-то случиться.

Видео дня

В эфире Radio NV Яковина более подробно рассказал, как Си ищет преемника Путина.

https://www.youtube.com/watch?v=WaYkh2oj6i4&t=898s

Я давно говорил, что Российская Федерация за последние лет 10 стала вассалом — зависимым государством от Китайской Народной Республики, то есть китайской колонией по большому счету.

Китай получал почти бесплатные ресурсы. Китайские рабочие и вообще граждане беспрепятственно осваивают российский Дальний Восток. Иногда говорят: а вот Китай может завоевать Россию. Китаю даже не надо завоевывать Россию — он и так ее полностью контролирует.

Но даже я, человек с такими убеждениями, немножко удивился, когда Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным просто выдал Путину сертификат на управление Россией.

Теги:   Россия Владимир Путин Китай Геннадий Зюганов Россия-Китай Си Цзиньпин Иван Яковина Радио NV Михаил Мишустин

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