На этой неделе. Си Цзиньпин встретится с диктатором Путиным в Узбекистане 13 сентября, 12:34 Путин и Си Цзиньпин (Фото:kremlin.ru)

Китайский лидер Си Цзиньпин на этой неделе проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, она состоится в Узбекистане.

Об этом сообщает Reuters.

Визит в Центральную Азию станет первой за более чем два года поездкой Си Цзиньпина за границу.

В среду, 14 сентября китайский лидер должен посетить Казахстан.

Видео дня

Затем он встретится с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.