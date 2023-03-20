Администрация Байдена внимательно следит за визитом Си Цзиньпина в Москву — Кирби

20 марта, 17:26
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Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Кремле, 20 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Кремле, 20 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что внимательно следят за поездкой главы Китая Си Цзиньпина в Москву и его встречей с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джона Кирби.

По словам Кирби, администрация Байдена заявила, что «очень и очень внимательно» следит за поездкой Си Цзиньпина. Координатор добавил, что США «отвергнут» любые призывы к прекращению огня в войне России против Украины.

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«Прекращение огня, объявленное прямо сейчас, по сути, просто ратифицирует завоевание России и даст Путину больше времени, чтобы по-настоящему вооружиться, переобучиться и возобновить операции в то время и в том месте, которое он выберет», — сказал Кирби.

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Кирби добавил, что российско-китайские отношения — это «брак по расчету, а не по привязанности».

«Это две страны, которые не очень доверяют друг другу, но они находят общую цель в том, чтобы дать отпор Западу, отпор американскому лидерству», — сказал он.

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Кирби отметил, что США не видели никаких подтверждений звонка между Си и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если вы собираетесь поехать в Москву, и вы собираетесь провести три дня с президентом Путиным, и вы узнаете его мнение о войне, которую он начал и которую он может закончить сегодня, вы должны хотя бы взять трубку и поговорить с президентом Зеленским и узнать украинскую точку зрения», — сказал он.

20 марта Си Цзиньпин находится с визитом в Москве, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Также он станет первым лидером, который встретится с Путиным, после того как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

FT сообщила, что после визита к главе Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами «мирного плана».

Президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что его реализация выгодна только России.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Китай Российская агрессия Войска РФ Си Цзиньпин

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