Желаемого не получил ни Путин, ни Си. Какую закулисную роль могли сыграть США перед визитом Си Цзиньпина в Москву — Сунгуровский 24 марта, 13:33 Эксклюзив NV Владимир Путин и Си Цзиньпин уезжают из Кремля после приема в честь китайского лидера, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via REUTERS)

США могли сыграть важную непубличную роль в урегулировании на Ближнем Востоке между Ираном и Саудовской Аравией, которое стало для Китая «витриной» его дипломатических усилий перед поездкой в Москву.

Такое предположение в колонке для NV высказывает Николай Сунгуровский, Директор военных программ Центра Разумкова.

По его мнению, на фоне войны в Украине уже идет подготовка к перестройке мировой архитектуры безопасности. «Ищутся подходы, новые принципы, способы. Какой вид они примут окончательно мы сказать не можем, мы можем предполагать», — отметил эксперт.

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В этом контексте он напомнил, что для лучшего понимания итого визита Си Цзиньпина в Москву необходимо принимать во внимание предыдущие шаги Китая. «Это выдвижение им этих „мирных принципов“. И после этого он [Китай] начал активно действовать. Первым действием было его модераторство в возобновлении дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии», — напомнил Сунгуровский. Он предположил, что США, могли сыграть бОльшую роль в этом процессе, чем афишируют.