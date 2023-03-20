Белый дом сомневается, что встреча Си Цзиньпина с Путиным принесет пользу Украине 20 марта, 22:35 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Белый дом сомневается, что переговоры главы КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина могут привести к положительным результатам для Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на координатора по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джона Кирби.

Кирби подчеркнул, что США по-прежнему обеспокоены тем, что Си будет призывать к прекращению огня в Украине, что принесет пользу России, если российские войска останутся на украинских территориях.

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Он добавил, что пока нет признаков того, что Пекин планирует предоставить Москве оружие, но, по его словам, этот вариант не был снят с обсуждения.

«Посмотрим, о чем они говорят на этой встрече. Я имею в виду, что мы не знаем, будет ли какая-то договоренность, я просто скажу вам, что мы до сих пор не верим, что Китай снимает это с обсуждения», — сказал он.

Кирби добавил, что США рассматривают Россию как «младшего партнера Китая». Возможный телефонный разговор между Си и президентом Байденом остается в планах, но он произойдет только в «наиболее подходящее время», сказал Кирби.

20 марта Си Цзиньпин находится с визитом в Москве, который продлится до 22 марта — это его первый государственный визит в РФ за четыре года.

Он станет первым лидером, который встретится с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

МИД Украины ожидает, чтобы Пекин использовал свое влияние на кремлевский режим и заставил положить конец войне против Украины.

FT сообщило, что после переговоров с главой кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск.