Си Цзиньпин готов «усердно работать» над завершением войны России против Украины — Reuters 6 апреля, 19:11 Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин в Пекине 6 апреля 2023 года (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Глава КНР Си Цзиньпин готов вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном «усердно работать» над окончанием полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, Макрон и Си Цзиньпин готовы вместе работать над «ускорением окончания войны и началом переговоров при полном соблюдении международного права».



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Источник Reuters не сказал, изменил ли Китай свою позицию в отношении вторжения РФ в Украину, но сообщил, что стороны договорились продолжать переговоры. Глава КНР также дал понять, что готов позвонить президенту Владимиру Зеленскому «в свое время», заявил источник.

В то же время издание Politico сообщило, что Си Цзиньпин не показал никаких признаков того, что после переговоров с Макроном он изменил свою позицию касательно войны России против Украины.

Глава КНР по итогам переговоров заявил, что Китай призывает «все стороны» «сохранять спокойствие… и вместе работать над созданием условий для мирных переговоров». Полномасштабное вторжение России в заявлении снова называется «украинским кризисом», передает CNN.

Эммануэль Макрон прибыл в Пекин вместе с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он призвал Си Цзиньпина «вернуть Россию к здравому смыслу» и способствовать переговорам.

24 февраля Китай обнародовал документ с позицией по «урегулированию» войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу войск РФ с украинской территории.

20−22 марта глава КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.



Издание FT сообщало, что после визита к главе кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским.



23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП. В Китае избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли переговоры.

