Си Цзиньпин подтвердил, что готов к переговорам с Зеленским «в подходящее время» — фон дер Ляйен 6 апреля, 16:44 Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин и Урсула фон дер Ляйен в Пекине 6 апреля 2023 года (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Глава КНР Си Цзиньпин готов поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским при подходящих условиях. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Пекине в четверг, 6 марта.

По словам фон дер Ляйен, во время встречи с Си Цзиньпином она призвала его поговорить с главой украинского государства.



«Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свое желание провести переговоры, когда условия и время будут соответствующими», — сказала фон дер Ляйен и назвала такой ход событий «положительным».

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Вместе с Урсулой фон дер Ляйен в Пекин прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал Си Цзиньпина «вернуть Россию к здравому смыслу» и способствовать переговорам.

По словам Макрона, глава КНР исключает использование ядерного оружия во время развязанной Россией полномасштабной войны против Украины.



После переговоров Макрона и Си Цзиньпина французский дипломатический источник сказал Reuters, что Китай готов вместе с Францией работать над «прекращением войны [России против Украины] путем переговоров». Глава КНР также дал понять, что готов позвонить президенту Зеленскому «в свое время», сообщил источник.



20−22 марта глава КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углубления партнерства.



Издание FT сообщало, что после визита к главе кремлевского режима Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским.



23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП. В Китае избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли переговоры.

