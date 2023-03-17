Си Цзиньпин едет на следующей неделе в Россию для переговоров с Путиным 17 марта, 09:15 Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Глава КНР Си Цзиньпин посетит Москву 20−22 марта впервые с начала развязанной РФ полномасштабной войны против Украины. Его пригласил российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщили в Кремле в пятницу, 17 марта.

Они проведут переговоры, где обсудят «актуальные вопросы» дальнейшего развития партнерства, стратегическое взаимодействие между Пекином и Москвой и углубление российско-китайского сотрудничества на международной арене. Также Кремль анонсировал подписание двусторонних документов.

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Ранее о визите Си Цзиньпина в Россию на следующей неделе писало Reuters. WSJ сообщала, что Си Цзиньпин также планирует провести первый за почти два года разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Офисе президента пока не подтвердили, что это произойдет.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

