В Лондоне ожидают от Си Цзиньпина призыва к Путину о выводе войск РФ из Украины 17 марта, 15:42 У Риши Сунака озвучили ожидания от поездки Си Цзиньпина в Москву (Фото:Hannah McKay/Reuters)

Лидер Китая Си Цзиньпин должен использовать свою поездку в Москву, чтобы призвать российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины.

Об этом сообщил спикер премьер-министра Великобритании Риши Сунака, пишет Sky News.

«Если Китай хочет сыграть реальную роль в восстановлении суверенитета Украины, то мы, безусловно, будем это приветствовать», — отметил он.

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Спикер Сунака добавил, что любая мирная сделка, не основанная на суверенитете и самоопределении Украины, не является мирной сделкой.

«Поэтому мы будем продолжать призывать Китай, как мы это делали раньше, присоединиться к другим странам мира и призвать Путина вывести свои войска», — резюмировал он.

Си Цзиньпин посетит Москву 20−22 марта, впервые с начала развязанной РФ полномасштабной войны против Украины. Его пригласил российский диктатор Владимир Путин.

В Пекине заявили, что лидер КНР займет «объективную и непредвзятую» позицию относительно полномасштабной войны против Украины, а его визит направлен на «мир».