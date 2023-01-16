Бряцание ядерным оружием. Си Цзиньпин уже должен понимать, что Путина нужно ударить по голове — дипломат 16 января, 20:13 Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае 4 февраля 2022 года (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Дипломат Валерий Чалый в интервью Radio NV заявил, что Китай должен более решительно отреагировать на бряцание ядерным оружием со стороны России.

«Угроза, бряцание этой ядерной дубиной, считаю, сейчас уменьшилось очень серьезно. Потому что были разговоры не только с американцами, но и с китайцами, с индийцами. Собственно, со всеми основными странами, у которых ядерное оружие есть», — отметил Чалый в эфире Radio NV.

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По его словам, с представителями РФ говорили не только представители антипутинской коалиции, но и представители Индии и Китая, у которых меньше боеголовок, чем у России и США.

«Они не хотят распространения ядерного оружия в своем регионе. Они прекрасно понимают, что тогда их задачи по обеспечению безопасности своих стран увеличатся. Индия с Пакистаном есть проблемы, а Китай о Тайване постоянно заявляет. А представьте себе: сейчас Южная Корея впервые официально заявила на этой неделе о необходимости подумать о перемещении ядерного оружия на свою территорию – американском или разработке ядерного оружия. Уже этот песок начинает сыпаться через пальцы Си Цзиньпина. Он уже должен понимать, что Путина нужно ударить по голове. Уже достаточно», — объяснил дипломат позицию этих стран.

Чалый добавил, что «премьер-министр Индии уже пощечину дал Путину», отказавшись с ним встречаться и добавил, что «хотелось бы от Китая иметь такую же позицию».

"Если Китай займет такую позицию, выгодную для Китая, тогда все будет нормально", - убежден дипломат.

9 декабря издание Bloomberg сообщило, что премьер Индии Нарендра Моди отменил свою ежегодную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным из-за его ядерных угроз.