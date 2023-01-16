Бряцание ядерным оружием. Си Цзиньпин уже должен понимать, что Путина нужно ударить по голове — дипломат

16 января, 20:13
Поделиться:
Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае 4 февраля 2022 года (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Китае 4 февраля 2022 года (Фото:Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Дипломат Валерий Чалый в интервью Radio NV заявил, что Китай должен более решительно отреагировать на бряцание ядерным оружием со стороны России.

«Угроза, бряцание этой ядерной дубиной, считаю, сейчас уменьшилось очень серьезно. Потому что были разговоры не только с американцами, но и с китайцами, с индийцами. Собственно, со всеми основными странами, у которых ядерное оружие есть», — отметил Чалый в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=fhnKkglNOto

По его словам, с представителями РФ говорили не только представители антипутинской коалиции, но и представители Индии и Китая, у которых меньше боеголовок, чем у России и США.

Читайте также:

Кремль требует от Запада учитывать его интересы (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo) Путин через статью Медведчука пригрозил Европе ядерной войной

«Они не хотят распространения ядерного оружия в своем регионе. Они прекрасно понимают, что тогда их задачи по обеспечению безопасности своих стран увеличатся. Индия с Пакистаном есть проблемы, а Китай о Тайване постоянно заявляет. А представьте себе: сейчас Южная Корея впервые официально заявила на этой неделе о необходимости подумать о перемещении ядерного оружия на свою территорию – американском или разработке ядерного оружия. Уже этот песок начинает сыпаться через пальцы Си Цзиньпина. Он уже должен понимать, что Путина нужно ударить по голове. Уже достаточно», — объяснил дипломат позицию этих стран.

Чалый добавил, что «премьер-министр Индии уже пощечину дал Путину», отказавшись с ним встречаться и добавил, что «хотелось бы от Китая иметь такую же позицию».

"Если Китай займет такую позицию, выгодную для Китая, тогда все будет нормально", - убежден дипломат.

9 декабря издание Bloomberg сообщило, что премьер Индии Нарендра Моди отменил свою ежегодную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным из-за его ядерных угроз.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Валерий Чалый Индия Ядерная угроза Россия-США Россия-Китай Нарендра Моди Си Цзиньпин радио NV

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X