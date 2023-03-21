Есть признаки того, что Россия попросила Китай предоставить ей летальное оружие — генсек НАТО 21 марта, 16:25 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Во вторник, 21 марта на фоне визита китайского лидера Си Цзинпина в Москву генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Китай от поставок летального оружия в Россию.

«Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие в Россию, но мы видели некоторые признаки того, что это был запрос со стороны России, и что этот вопрос рассматривается в Пекине китайскими властями», — сказал Столтенберг на брифинге.

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Генсек добавил, что Китай не должен оказывать летальную помощь России.

«Это будет означать поддержку незаконной войны», — сказал он.

По его словам, Китай и Россия становятся более близкими — в экономическом, военном и других планах.

«Встреча в Москве — часть намеченного пути по сближению и укреплению связей между этими странами», — добавил Столтенберг.

Генсек добавил, что Китаю нужно связаться лично с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Издание Politico сообщило, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

20−22 марта Си Цзиньпин будет находиться с визитом в Москве — это его первый государственный визит в РФ за четыре года. Он стал первым лидером, встретившимся с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.