Швейцария заявила, что Украине без разрешения передали бронеавтомобили ее производства 21 июня, 23:55 Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Правительство Швейцарии заявило, что ее бронированные автомобили Eagle I оказались в Украине в обход запрета на реэкспорт. Технику без согласования передала германская компания.

Об этом говорится в результатах расследования, которое проводил швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Бронированный автомобиль Eagle швейцарского производства был замечен в Украине еще в конце марта 2023 года.

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Как рассказало швейцарское правительство, в 1990-х годах из Швейцарии в Данию экспортировали 36 броневиков Eagle. В 2013 году Дания экспортировала 27 из них немецкой частной компании по согласию Швейцарии. Компания, название которой не раскрывается, обязалась не реэкспортировать их третьим сторонам без согласования швейцарской стороны.

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Но расследование швейцарских властей установило, что несмотря на это, 11 из 27 бронеавтомобилей Eagle I были экспортированы компанией в Украину по согласованию с органами экспортного контроля Германии.

«Бывший управляющий директор [компании] не обращался к SECO за согласованием на экспорт в Украину, поскольку из-за демилитаризованного состояния транспортных средств (снятия бронированного защитного покрытия и окон) он предположил, что декларация на нереэкспорт больше не актуальна», — отметило швейцарское правительство.

Поскольку нарушение декларации о нереэкспорте совершил бывший руководитель компании, а не немецкие власти, «последствия должны быть направлены исключительно против первого», утверждают власти Швейцарии.

В конце концов SECO решил, что экспорт военных материалов из Швейцарии соответствующему руководителю больше не будут утверждать, «поскольку существует высокий риск их передачи нежелательному конечному получателю».