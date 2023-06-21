Швейцария заявила, что Украине без разрешения передали бронеавтомобили ее производства
Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)
Правительство Швейцарии заявило, что ее бронированные автомобили Eagle I оказались в Украине в обход запрета на реэкспорт. Технику без согласования передала германская компания.
Об этом говорится в результатах расследования, которое проводил швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).
Бронированный автомобиль Eagle швейцарского производства был замечен в Украине еще в конце марта 2023 года.
Как рассказало швейцарское правительство, в 1990-х годах из Швейцарии в Данию экспортировали 36 броневиков Eagle. В 2013 году Дания экспортировала 27 из них немецкой частной компании по согласию Швейцарии. Компания, название которой не раскрывается, обязалась не реэкспортировать их третьим сторонам без согласования швейцарской стороны.
Но расследование швейцарских властей установило, что несмотря на это, 11 из 27 бронеавтомобилей Eagle I были экспортированы компанией в Украину по согласованию с органами экспортного контроля Германии.
«Бывший управляющий директор [компании] не обращался к SECO за согласованием на экспорт в Украину, поскольку из-за демилитаризованного состояния транспортных средств (снятия бронированного защитного покрытия и окон) он предположил, что декларация на нереэкспорт больше не актуальна», — отметило швейцарское правительство.
Поскольку нарушение декларации о нереэкспорте совершил бывший руководитель компании, а не немецкие власти, «последствия должны быть направлены исключительно против первого», утверждают власти Швейцарии.
В конце концов SECO решил, что экспорт военных материалов из Швейцарии соответствующему руководителю больше не будут утверждать, «поскольку существует высокий риск их передачи нежелательному конечному получателю».