«Нарушение международных обязательств». Швейцария заявила, что арест частных российских активов противоречит конституции страны 15 февраля, 14:21 В Швейцарии заявили, что арест частных российских активов противоречит конституции страны (Фото:SLPix/pixabay.com)

Швейцария считает, что арест частных российских активов противоречит конституции страны, сказано в заявлении правительства Швейцарии, которое ссылается на выводы рабочей группы.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Группа пришла к выводу, что «экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима в соответствии с законодательством Швейцарии».

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Также в заявлении сказано, что конфискация замороженных частных активов «несовместима с Федеральной конституцией и действующим правовым порядком и нарушает международные обязательства Швейцарии».

«Поддержка Украины будет продолжаться независимо от обсуждения замороженных активов», — сказано в сообщении.



В среду, 25 января, Швейцария ввела очередной пакет санкций против России. Санкции были введены в отношении еще около 200 физических и юридических лиц.