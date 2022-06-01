Получили отказ. Швейцария не разрешила Дании поставить Украине бронированные машины Piranha III — СМИ

1 июня, 12:19
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Бронированные машины Piranha (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Бронированные машины Piranha (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Швейцарское правительство заблокировало поставку Данией Украине бронированных машин швейцарского производства Piranha III, сообщает SRF.

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Издание пишет, что датские власти официально запросили разрешение о поставках у швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам — и получили отказ.

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Без одобрения Берна Дания не может передать Украине Piranha III, так как закупая танки, страна обязалась передавать военную технику только с разрешения Швейцарии.

Однако еще неизвестно, будет ли Швейцария и далее придерживаться своей ограничительной позиции, потому что давление из-за рубежа усиливается.

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Piranha — семейство колесных БТР производства швейцарской компании Mowag. Сейчас армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.

https://www.youtube.com/watch?v=e7Gfx2i-mkc&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Швейцария Дания Военная помощь Война России против Украины

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