Получили отказ. Швейцария не разрешила Дании поставить Украине бронированные машины Piranha III — СМИ
Бронированные машины Piranha (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Швейцарское правительство заблокировало поставку Данией Украине бронированных машин швейцарского производства Piranha III, сообщает SRF.
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Издание пишет, что датские власти официально запросили разрешение о поставках у швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам — и получили отказ.
Без одобрения Берна Дания не может передать Украине Piranha III, так как закупая танки, страна обязалась передавать военную технику только с разрешения Швейцарии.
Однако еще неизвестно, будет ли Швейцария и далее придерживаться своей ограничительной позиции, потому что давление из-за рубежа усиливается.
Piranha — семейство колесных БТР производства швейцарской компании Mowag. Сейчас армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.
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