Получили отказ. Швейцария не разрешила Дании поставить Украине бронированные машины Piranha III — СМИ 1 июня, 12:19 Цей матеріал також доступний українською Бронированные машины Piranha (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Швейцарское правительство заблокировало поставку Данией Украине бронированных машин швейцарского производства Piranha III, сообщает SRF.

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Издание пишет, что датские власти официально запросили разрешение о поставках у швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам — и получили отказ.

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Без одобрения Берна Дания не может передать Украине Piranha III, так как закупая танки, страна обязалась передавать военную технику только с разрешения Швейцарии.

Однако еще неизвестно, будет ли Швейцария и далее придерживаться своей ограничительной позиции, потому что давление из-за рубежа усиливается.

Piranha — семейство колесных БТР производства швейцарской компании Mowag. Сейчас армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.

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