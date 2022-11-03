Пережить зиму. Швейцария выделит Украине около $100 млн на восстановление энергоинфраструктуры 3 ноября, 06:53 Флаг Швейцарии (Фото:Hans/ Pixabay)

Правительство Швейцарии приняло план действий по оказанию помощи для Украины в зимний период. Страна выделяет дополнительные 100 млн швейцарских франков (почти $100 млн) на проекты по поддержке срочного восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

Правительство отмечает, что Швейцария помогает Украине закупать источники энергии и запасные части, участвует в ремонте систем железнодорожных скреплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно). Также она оказывает гуманитарную помощь, тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, помогает подготовиться к зиме, в частности, это замена окон, обеспечение утепления и питания.

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Кроме того, Швейцария думает о том, чтобы доставить дополнительные товары для оказания помощи, такие как генераторы, насосы или оборудование для очистки воды. Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 млн швейцарских франков для покрытия этих расходов.

