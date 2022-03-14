Швейцария вводит онлайн-регистрацию для украинских беженцев

14 марта, 00:15
Цей матеріал також доступний українською
Украинцы оставляют дома, чтобы спастись от российского террора (Фото:REUTERS/Edgard Garrido)

Украинцы оставляют дома, чтобы спастись от российского террора (Фото:REUTERS/Edgard Garrido)

Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) планирует ввести онлайн-регистрацию для украинских беженцев. Людям приходится ждать длинные очереди, чтобы попасть в федеральные центры.

Об этом сообщает Swissinfo.

"Нам жаль, что беженцам часами пришлось ждать на улице", - заявляет руководитель SEM Кристин Шранер Бургенер.

Читайте также:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer) «Украина будет о вас заботиться». Кулеба сообщил, что украинские беженцы получат максимальную поддержку от МИД

11 марта пятницу правительство Швейцарии объявило, что украинцы, бегущие от войны, развязанной Россией, будут иметь право на временное разрешение на проживание, работу и учебу в Швейцарии. Это решение вступило в силу на следующий день 12 марта.

В тот же день стало известно, что федеральные центры убежища переполнены спешащими зарегистрироваться людьми. К утру понедельника 14 марта было зарегистрировано 3843 украинца – преимущественно женщины и дети.

Читайте также:
Украинские беженцы смогут жить в ЕС минимум год, Евросоюз выделит 500 млн евро для помощи им — глава Еврокомиссии

Ранее Швейцария применила к России все санкции, введенные Европейским союзом. В сообщении ВСУ говорилось, что Швейцария больше не является нейтральной страной.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беженцы Швейцария Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ