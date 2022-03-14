Швейцария вводит онлайн-регистрацию для украинских беженцев 14 марта, 00:15 Цей матеріал також доступний українською Украинцы оставляют дома, чтобы спастись от российского террора (Фото:REUTERS/Edgard Garrido)

Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) планирует ввести онлайн-регистрацию для украинских беженцев. Людям приходится ждать длинные очереди, чтобы попасть в федеральные центры.

Об этом сообщает Swissinfo.



"Нам жаль, что беженцам часами пришлось ждать на улице", - заявляет руководитель SEM Кристин Шранер Бургенер.

11 марта пятницу правительство Швейцарии объявило, что украинцы, бегущие от войны, развязанной Россией, будут иметь право на временное разрешение на проживание, работу и учебу в Швейцарии. Это решение вступило в силу на следующий день 12 марта.

В тот же день стало известно, что федеральные центры убежища переполнены спешащими зарегистрироваться людьми. К утру понедельника 14 марта было зарегистрировано 3843 украинца – преимущественно женщины и дети.

Ранее Швейцария применила к России все санкции, введенные Европейским союзом. В сообщении ВСУ говорилось, что Швейцария больше не является нейтральной страной.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.