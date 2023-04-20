Швейцария вводит санкции против ЧВК Вагнер

20 апреля, 15:30
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Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS / Igor RussakFile Photo)

Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS / Igor RussakFile Photo)

В четверг, 20 апреля, Швейцария ввела санкции против российской ЧВК Вагнера и информагентства РИА ФАН, которое связывают с Евгением Пригожиным.

Об этом сообщается на сайте департамента экономики, образования и исследований (EAER) Швейцарии, который отвечает за санкции. Отмечается, что изменения вступают в силу с 18.00 20 апреля.

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Швейцария ввела санкции против ЧВК Вагнера и РИА ФАН после того, как то же самое 14 апреля сделал Евросоюз.

«Швейцария также вводит санкции против этих двух организаций, тем самым усиливая действие мер ЕС», — говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что эти организации служат инструментом российской гибридной войны и распространяют проправительственную пропаганду и дезинформацию.

В то же время в Швейцарии решили пока не запрещать вещание российских пропагандистских телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, как это сделал ЕС. В Швейцарии считают, что более эффективно противопоставлять ложным и вредным заявлениям факты, чем полностью запрещать их.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Швейцария Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины вагнеровцы

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