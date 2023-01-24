Нейтральная Швейцария разрешит реэкспорт своего оружия в Украину 24 января, 22:53 В ноябре Швейцария отклонила апелляцию Германии по поводу разрешения на реэкспорт боеприпасов в Украину (Фото:Werni/Pixabay)

Швейцария прекратит блокировать поставок оружия швейцарского производства Украине и разрешит европейским странам передавать его Киеву.

Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии приняла предложение, позволяющее другим странам реэкспортировать вооружения, полученные из Швейцарии, в определенных случаях.

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Речь идет о конфликтах, которые ООН — Совет Безопасности или две трети Генеральной Ассамблеи ООН — признали противоречащим международному праву. В случае войны в Украине Генассамблея уже приняла соответствующее решение.

Комитет по политике безопасности Национального совета принял предложение 14 голосами против 11. Подчеркивается, что принятое решение будет относиться только к войне в Украине и будет ограничено концом 2025 года.

В ноябре Швейцария отклонила апелляцию Германии по поводу разрешения на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину, заявив, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.