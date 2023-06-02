Парламент Швейцарии провалил закон об оружии для Украины, но дискуссия будет продолжаться 2 июня, 08:26 Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Парламент Швейцарии (Национальный совет) 1 июня отклонил законопроект, который позволил бы третьим государствам передавать Украине оружие производства этой страны.

Об этом говорится на сайте парламента.

Против документа Lex Ukraine проголосовали 98 депутатов, поддержали — 75.

Однако дискуссия о передаче оружия будет продолжаться. Как пишет Swissinfo, на рассмотрении в парламенте есть несколько предложений по этому поводу. Например, одно из них позволило бы не на прямую поставлять военные материалы в Украину, но при определенных условиях.

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В частности, оружие могут передать только через пять лет после его приобретения у Швейцарии, но только страны Запада и только по запросу. Также страна, которой планируют его предоставить, не должна находиться в состоянии войны, если только она не защищается, как это делает Украина.



Берн руководствуется так называемым законом о военных материалах, который запрещает поставлять швейцарское оружие воюющим странам. Правительство Швейцарии может разрешить его реэкспорт только в исключительных случаях: например, если Совет Безопасности ООН осудит полномасштабную войну против Украины, однако у России там есть право вето.

Ранее, ссылаясь на нейтральный статус, Швейцария последовательно ветировала запросы стран, в частности Испании, Германии и Дании, которые хотели передать ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

В течение последнего месяца давление на Берн со стороны западных партнеров усилилось, правительство призывают к большей помощи Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию за нейтралитет и вето на поставки боеприпасов.