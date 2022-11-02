Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против Ирана за поставку дронов-камикадзе России 2 ноября, 18:21 С начала октября войска РФ атакуют украинские города дронами-камикадзе иранского производства (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Правительство Швейцарии ввело санкции против трех граждан Ирана и одного предприятия-производителя БПЛА за причастность к поставкам дронов-камикадзе России для войны против Украины.

Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.

«Федеральное министерство экономики и энергетики, отвечающее за санкции, приняло решение совместно с Федеральным министерством иностранных дел принять санкции ЕС в отношении поставки иранских беспилотников в Россию», — говорится в сообщении швейцарского правительства.

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Правительство Швейцарии напомнило, что 20 октября ЕС ввел санкции в отношении трех граждан Ирана и одного предприятия. Тогда под санкции попали:

начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери;

директор промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши;

командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани;

компания-производитель дронов Shahed Aviation Industries.

При этом Швейцария решила не присоединяться к санкциям ЕС, введенных против Ирана в связи с протестами в стране.

«Решение было принято с учетом всех внутренних и внешнеполитических интересов Швейцарии», — сообщает правительство.

С начала октября войска РФ атакуют украинские города дронами-камикадзе иранского производства. По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».