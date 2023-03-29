Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций Евросоюза против России 29 марта, 22:41 Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Европейского Союза против России. Ограничения вступают в силу 29 марта в 20:00.

Об этом сообщается на сайте федерального правительства Швейцарской Конфедерации.

Санкции включают в себя запрет российским гражданам работать в руководящих органах собственников или операторов критической инфраструктуры.

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Речь идет также об ограничениях на различные виды экспорта, в частности, товары двойного назначения, товары, способствующие военному и технологическому совершенствованию или развитию сектора обороны и безопасности России.

Также последний пакет усиливает ограничения на импорт товаров, имеющих экономическое значение для России.

25 февраля Европейский Союз принял десятый пакет санкций, введенных из-за незаконного вторжения России в Украину. В целом ограничение введено против 87 физических и 34 юридических лиц. ЕС запретил импорт из России синтетического каучука и битума, а также транзит через Россию товаров двойного назначения. Ранее запрет касался только экспорта. Также гражданам России запрещено управлять организациями, являющимися операторами критической инфраструктуры Евросоюза.